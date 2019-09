FC Bayern München – News und Gerüchte: Lucas Hernandez "will FCB nicht enttäuschen"

80-Millionen-Euro-Neuzugang Lucas Hernandez will dem FC Bayern die in ihn gesteckte Summe mit Leistung zurückzahlen. Fiete Arp schiebt Extraschichten mit Michael Cuisance. Hier gibt's alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern.

Lucas Hernandez: "Ich will FC Bayern nicht enttäuschen"

Lucas Hernandez hat gegenüber der französischen L'Equipe angegeben, dass er zwar keinen Druck wegen seiner hohen Ablösesumme verspürt, jedoch durchaus weiß, dass er seinem neuen Klub etwas schuldig ist.

"Mir sind die finanziellen Anstrengungen der Bayern, um mich zu holen, bewusst", sagte Hernandez. "Das lastet auf einem Abwehrspieler", gestand er. Jedoch könne er die Summe in den Zeitgeist einordnen: "Wir müssen heutzutage alle mit solchen Riesensummen im Fußball leben."

FCB: Fiete Arp schiebt Extraschichten mit Michael Cuisance

Fiete Arp nutzt die Länderspielpause und seine Nicht-Nominierung in den Kader der U20-Nationalmannschaft, um sich beim FC Bayern wieder in Position zu bringen. Arp fehlte in den vergangenen Wochen aufgrund eines Magen-Darm-Infekts, zuvor schaffte er es lediglich in den Kader der U23.

Gemeinsam mit Michael Cuisance absolvierte Arp unter anderem auch Trainingseinheiten bei der U19 sowie der U23. "Michael ist ja erst kurze Zeit hier und ich war zuletzt längere Zeit krankheitsbedingt nicht dabei. Für uns ist diese Phase eine super Möglichkeit, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen", wird Arp von der tz zitiert.

© getty

Lothar Matthäus warnt FC Bayern vor RB Leipzig

Lothar Matthäus sieht neben dem BVB in RB Leipzig einen weiteren, ernsthaften Titelkonkurrenten für die Bayern. "Die Mannschaft ist sehr stark, das haben sie in der letzten Saison bewiesen. Sie waren auf Platz drei, ein paar Punkte hinter Bayern und Dortmund. Sie haben die Balance zwischen Defensive und Offensive gefunden", sagte Matthäus bei der Eröffnung eines Fußball-Stores in Berlin.

Zudem könne der neue Trainer Julian Nagelsmann "mehr Frische" in die Mannschaft bringen. Er sei ein Trainer, der "vielleicht noch mehr die Kommunikation mit den Spielern sucht als Ralf Rangnick", erklärte Matthäus.

Am kommenden Wochenende trifft der FC Bayern im Topspiel am Samstag auf RB Leipzig (18.30 Uhr im LIVETICKER).

FC Bayern: Diese Spieler sind für die Nationalmannschaft abgestellt