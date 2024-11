"Unter der Gürtellinie": Kapitän Emre Can vom BVB hat Kritik stark mitgenommen

Wegen Emre Can: BVB kündigte rechtliche Schritte an

Sowohl in der Presse, darunter einige Experten, als auch in den Sozialen Medien hatte Can zuletzt unter Beschuss gestanden. Letzteres ging soweit, dass sich Geschäftsführer Lars Ricken sogar zu einer Stellungsnahme gezwungen sah.

"Sportliche Kritik ist ok. Aber wie dieser tolle Mensch über Social Media teilweise verunglimpft wird – das geht gar nicht! Im Zweifel werden wir rechtliche Schritte einleiten, wenn Menschen, für die wir Verantwortung tragen, mit Hatespeech versehen werden", erklärte er unter der Woche gegenüber der Bild-Zeitung.

Für Can und den BVB steht am kommenden Dienstag bereits das nächste Pflichtspiel an, wenn es in der Champions League gegen Sturm Graz geht. In der Bundesliga wartet am Wochenende der FSV Mainz 05.