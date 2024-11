BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig: Maximilian Beier mit bestem Spiel der Saison - Emre Can lässt Kritiker verstummen

© getty

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. RB Leipzig: Emre Can

Musste in den vergangenen Wochen einiges an Kritik einstecken. Der Kapitän hielt zu Beginn des Spiels Sesko ganz gut in Schach, ließ den Assist mit der Ferse von Openda jedoch zu leichtfertig zu. Sein Ballverlust in der 62. leitete einen Leipziger Konter ein. Er rettete eine Minute später aber wichtig gegen Openda, der sonst frei auf Meyer zugelaufen wäre. In der 71. Minute war es Can, der auf der Linie per Kopf den Ball aus der Gefahrenzone beförderte. Dazu mit einer Starken Passquote. Note: 2,5.