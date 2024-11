BVB: Borussia Dortmund vs. RB Leipzig heute im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Borussia Dortmund ist in der Krise. In der Bundesliga verlor man drei der letzten fünf Spiele, zudem schied man am Dienstag in der zweiten DFB-Pokalrunde gegen den VfL Wolfsburg aus. Leichter wird es für Nuri Sahin und seine Mannschaft nicht. Heute geht es gegen das noch ungeschlagene RB Leipzig.

vor Beginn Der Anstoß im Signal-Iduna-Park in Dortmund erfolgt um 18.30 Uhr.

vor Beginn Willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig.