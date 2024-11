FC Bayern München, News und Gerüchte - Nach Kritik an seinem Spiel: Manuel Neuer reagiert mit Unverständnis

© getty

FC Bayern München, News: Manuel Neuer hofft auf den Geist von 2013

In der Saison 2011/12, Manuel Neuers erster beim FC Bayern, holten die Münchener bekanntlich genau wie in der Spielzeit 2023/24 keinen einzigen Titel. Neuer erklärte nun, wie er und Thomas Müller aufgrund ihrer Erfahrung von damals in dieser Saison vorangehen können.

"Thomas und ich sind die einzigen, die 2012 beim Finale dahoam dabei waren. Da haben wir auch keinen Titel geholt und wir wissen, wie es das Jahr darauf umgesetzt wurde", sagte Neuer. Seinerzeit war Bayern 2012 in der Bundesliga nur Vizemeister hinter Borussia Dortmund geworden und hatte in der Champions League vor heimischer Kulisse das Finale gegen den FC Chelsea verloren. In der Saison darauf gelang der Gewinn des Triples aus Champions League, Meistertitel und DFB-Pokal.

In der Liga haben Neuer und Co. an den ersten neun Spieltagen den Grundstein für eine erfolgreiche Saison gelegt, mit 23 Punkten grüßt der FCB von der Tabellenspitze. Im DFB-Pokal hat Bayern unter der Woche mit einem souveränen 4:0 in Mainz das Achtelfinale erreicht, in der Champions League steht man nach den Niederlagen bei Aston Villa (0:1) und dem FC Barcelona (1:4) aber schon unter Zugzwang. Am Mittwoch gegen Benfica muss dringend ein Sieg her, will man in der CL-Ligaphase noch unter die ersten Acht und damit den direkten Einzug ins Achtelfinale schaffen.