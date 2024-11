Nuri Sahin macht aus ganz wenig plötzlich ganz viel: Erkenntnisse zum 2:1-Sieg von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig

© getty

Emre Can bringt seine Kritiker zum Schweigen

Doch nicht nur Sahin hat schwierige Wochen hinter sich, auch Kapitän Can selbst musste zuletzt einiges an Kritik einstecken. "Ich habe keine guten Spiele gemacht - das weiß ich. Ich kann mit Kritik umgehen, aber wenn es unter der Gürtellinie ist, kann ich nicht damit umgehen. Es war unter der Gürtellinie, aber ich will nicht zu viel meckern."

Dementsprechend ging der 30-Jährige mit einer gesunden Portion Wut im Bauch in das Topspiel am Samstag. Notgedrungen musste Can erneut in der Innenverteidigung aushelfen - zum zweiten Mal in der laufenden Saison. Diese Umstellung erwies sich gegen Leipzig als echter Glücksgriff. Damit konnte sich der 48-malige Nationalspieler gänzlich auf seine Stärken konzentrieren und die spielentscheidenden Pässe seinen Vordermännern im zentralen Mittelfeld überlassen.

Dies wirkte sich auch positiv auf Cans Passquote auf. 64 seiner 67 Pässe kamen beim Mitspieler an, was umgerechnet 95 Prozent ergeben - Höchstwert aller Dortmunder gegen Leipzig. Bis auf das Gegentor in der 30. Spielminute ließen Can und seine Abwehrkollegen so gut wie nichts hinten anbrennen. Lediglich drei Schüsse aufs Tor konnten die Sachsen in 90 Minuten Spielzeit verbuchen.