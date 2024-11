Dortmunds Weg ist ein Trampelpfad! Der BVB entwickelt sich in der Bundesliga zurück

© getty

BVB-Transfers im Winter wären nur ein Herumdoktern am Symptom

Es stellt der Borussia kein gutes Zeugnis aus, dass so früh klar ist, im zweiten Jahr in Folge im Winter-Transferfenster Fehler des Sommers korrigieren zu müssen. Das treibt die ohnehin zu diesem Zeitpunkt ambitionierten Preise erst recht in die Höhe, da Dortmunds Notlage allen abgebenden Klubs bekannt sein wird. Transfers in dieser Phase werden ohnehin allenfalls ein Herumdoktern am Symptom ohne größere Aussicht auf langfristige Besserung sein.

"Wir sind mittlerweile in so einem Strudel gefangen", erklärte Brandt nach zwei Siegen in Folge die ausgebliebene Willensleistung in Unterzahl beim FSV. Vom Mittelfeldakteur versprach man sich im Sommer den Sprung zum Führungsspieler. Ähnlich alarmierend äußerte er sich bereits nach der Pleite beim FCA.

Auf dem Platz sei "alles vogelwild und verwirrend", wenn Widerstände auftreten. "Unser Problem ist, dass wenn wir zum Beispiel ein 1:2 bekommen, jeder erstmal mit sich selbst beschäftigt ist", sagte er und sprach von einer Periode, die er in seinen sechs BVB-Jahren "noch nie erlebt" habe.