BVB, News und Gerüchte: "Bedeutet nichts Gutes!" Verletzungsseuche bei Borussia Dortmund immer schlimmer

© getty

BVB, News: Note 3 oder 4! Lars Ricken zieht erstes Fazit

Noch vor dem Sieg gegen RB Leipzig zog Borussia Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken ein erstes Fazit über den bislang holprigen Saisonverlauf.

Auf die Frage nach einer Note für diese Saison sagte er: "Zuhause eine eins. Wir haben fünf Spiele gehabt, fünfmal gewonnen und 19 Tore geschossen. Da fehlt nicht viel, aber ich verstehe ihre Frage. Wir sind nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen." Auf erneute Nachfrage ergänzte Ricken: "Wenn wir alle Wahrheiten zusammenlegen, sind wir wahrscheinlich eher eine 3 oder 4."

Nach dem Spiel hob Sportdirektor Sebastian Kehl nochmals die Wichtigkeit des Sieges hervor. "Er stärkt uns alle. Natürlich brauchen wir am Ende Siege, um ein wenig Ruhe in den Laden reinzukriegen. Jetzt haben wir am Dienstag die Champions League - Siege helfen uns allen", erklärte er.