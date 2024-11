BVB, News und Gerüchte: Transfer nicht mehr ausgeschlossen? Kobel beim in Dortmund wohl unzufrieden

© imago images

BVB, Gerücht: Kobel unzufrieden mit Entwicklung - Transfer wohl nicht mehr ausgeschlossen

Wie Florian Plettenberg von Sky berichtet, ist Gregor Kobel unzufrieden mit der Entwicklung in Dortmund. Demnach sei das Ziel des Schweizers, für ein Team zu spielen, das regelmäßig um Titel kämpft. Obwohl der 26-Jährige in Dortmund einen gültigen Vertrag bis 2028 hat, sei ein Wechsel nicht mehr ausgeschlossen, so Plettenberg. Vor allem, da in der Vergangenheit Vereine aus England Interesse am Torhüter angemeldet hätten, darunter der FC Chelsea und Manchester United. Aber auch dem FC Bayern München wurde Interesse nachgesagt.

Der BVB befindet sich aktuell in einer kleinen Krise. In der Bundesliga verlor man drei der vergangenen fünf Partien. Im DFB-Pokal schied man unter der Woche gegen Wolfsburg aus. Am Samstag haben die Westfalen die Chance auf teilweise Wiedergutmachung, wenn um 18.30 Uhr RB Leipzig zu Gast ist. Kobel wird das Spiel jedoch verletzt verpassen.