BVB, News und Gerüchte: Emre Can für Leistung gegen Leipzig abgefeiert - Dortmund-Legende nennt Serhou Guirassy in einem Atemzug mit Erling Haaland, Jude Bellingham und Robert Lewandowski

BVB, News: Stefan Effenberg feiert Emre Can für Leistung gegen Leipzig ab

Der ehemalige Bayern-Star Stefan Effenberg hat Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Emre Can für dessen Leistung beim 2:1-Sieg gegen RB Leipzig am Samstag in höchsten Tönen gelobt. Vor allem mit Blick auf die zuletzt heftige Kritik an Can sei dessen Auftritt beeindruckend gewesen.

"Wir haben ihn ja auch hier in der einen oder anderen Sendung mal kritisiert", sagte TV-Experte Effenberg am Sonntag im Doppelpass bei Sport1. "Das, was er gestern abgeliefert hat, war eine Eins mit Sternchen, wirklich. In so einer Situation, wo du Tag für Tag öffentlich auf die Ohren kriegst, die Kapitänsbinde wieder anzulegen und voranzugehen: Großer Respekt, das war herausragend."