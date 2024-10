BVB, News und Gerüchte: Nuri Sahin erklärt Verzicht auf Niklas Süle gegen den FC St. Pauli

© getty

BVB, News: DFB erläutert Abseitsentscheidung gegen St. Pauli

Der DFB hat auf die strittige Szene vor der vermeintlichen 1:0-Führung des FC St. Pauli gegen den BVB beim Bundesligaspiel am vergangenen Freitagabend reagiert und Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck für seine Entscheidung in Schutz genommen.

Morgan Guilavogui hatte für die Hamburger in der 30. Spielminute nach einem Freistoß zunächst zum 1:0 getroffen, aufgrund einer Abseitsentscheidung wurde das Tor jedoch im Anschluss wieder zurückgenommen.

Eine strafbare Abseitsposition des Angreifers war allerdings auch nach Sicht der TV-Bilder zunächst nicht zu erkennen, was Pauli-Trainer Alexander Blessin auf die Palme brachte. "Für mich ist nicht klar zu erkennen, wo Emre Can steht. Man kann also keine Linie ziehen. Und wenn es so unklar ist, darf man das Tor auch nicht aberkennen und darf der VAR nicht einschreiten. Can ist auf allen Bildern verdeckt, daher hätte das Tor nach meinem Dafürhalten zählen müssen", erklärte Blessin bei DAZN.

Der DFB veröffentlichte nun jedoch Screenshots, auf welchen die Abseitsentscheidung als solche zu erkennen ist. "Hier ist durch die Verformung des Balles der Kontakt evident. Der Ball hat den Fuß noch nicht vollständig verlassen. Im dritten Screenshot ist der Kontakt dann bereits deutlich erfolgt", schrieb der Verband dazu. Der VAR wähle "bei einer solchen Überprüfung immer den Frame aus, der als erster den Kontakt mit dem Ball eindeutig zeigt".

Unterm Strich hätte Jöllenbeck die passenden Bilder bei seiner Entscheidungsfindung zur Verfügung gehabt, was sein Urteil letztlich auch korrekt mache.