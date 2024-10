BVB, News und Gerüchte: FC Barcelona will wohl einen Verteidiger von Borussia Dortmund - Mats Hummels scherzt erneut über Reservistenrolle in Rom

© imago images

BVB, News: Mats Hummels scherzt erneut über Reservistenrolle bei der AS Rom

Mats Hummels wartet weiterhin auf seinen ersten Einsatz für die AS Rom, bisher stand der frühere Dortmunder noch keine einzige Minute für seinen neuen Verein auf dem Platz.

Doch Hummels nimmt seine Situation mit Humor, hat nun erneut über seine Reservistenrolle gescherzt. Am Freitag postete der 35-jährige Innenverteidiger bei Instagram ein Foto von sich, auf dem er die Trophäe für seine Berufung ins Champions-League-Team der vergangenen Saison in der Hand hält. "Mehr Trophäen vom Champions-League-Team der Saison als Spielminuten bisher", schrieb Hummels dazu und stellte direkt klar: "Ich nehme sowas immer mit Humor, also bitte auch so interpretieren."

Der ehemalige deutsche Nationalspieler hatte mit dem BVB vergangene Saison das Finale der Champions League erreicht, das gegen Real Madrid verloren ging. "Ein bisschen late to the Party, aber das Paket musste noch von Dortmund nach Rom", erklärte Hummels, warum er die Trophäe erst jetzt präsentierte.

Der Abwehrmann hatte sich bereits vor kurzem selbstironisch zu seiner aktuellen sportlichen Lage geäußert. "Rome so far. Spielbilder sind bald auch dabei denke ich", überschrieb Hummels Anfang Oktober eine Fotocollage zu seiner bisherigen Zeit in der italienischen Hauptstadt.

Die nächste Chance auf sein Roma-Debüt hat der Weltmeister von 2014 am Sonntagabend. Dann hat die Roma in der Serie A Meister Inter Mailand zu Gast.