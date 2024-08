BVB, News und Gerüchte: "Dann fliegt er raus!" Knallharte Ansage von Nuri Sahin - und neue Details zum Poker um Paris Brunner

© getty

BVB, Gerücht: Wechsel von Paris Brunner soll Formen annehmen

Ein Abschied von Offensivjuwel Paris Brunner von Borussia Dortmund zeichnet sich immer mehr ab. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, nähert sich die AS Monaco einer Verpflichtung des 18-Jährigen weiter an.

Demnach will der französische Topklub drei Millionen Euro an Ablöse für Brunner an den BVB überweisen. Nicht näher präzisierte Bonuszahlungen sollen noch oben drauf kommen, hier müssen laut Romano noch finale Details geklärt werden. Bereits kommende Woche werde Brunner in Monaco unterschreiben, für die nächste Saison soll er an den belgischen Erstligisten Cercle Brügge verliehen werden.

Auch die Ruhrnachrichten schreiben indes, dass der Brunner-Transfer mehr und mehr Form annimmt. Dem Blatt zufolge reicht Dortmund das aktuelle Angebot Monacos aber noch nicht aus, es soll noch einmal nachverhandelt werden.

Brunner, seit 2020 beim BVB, ist noch bis 2025 an die Dortmunder gebunden. Die Westfalen hätten ihr Top-Talent gerne gehalten, allerdings konnten sich beide Parteien wohl nicht einigen.