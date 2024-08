Vincent Kompany nannte ihn wohl seinen "Nummer-eins-Verteidiger": Verkaufte der FC Bayern Matthijs de Ligt gegen den Willen des Trainers?

Durch de Ligts Verkauf sparen die Bayern de Ligts hohes Gehalt ein. Der EM-Teilnehmer soll an der Säbener Straße 16 Millionen Euro pro Jahr verdient haben.

Seit seinem 67-Millionen-Euro-Transfer von Juventus zum FCB absolvierte de Ligt 73 Pflichtspiele für die Roten und sammelte dabei sieben Scorerpunkte (fünf Tore, zwei Assists).

Während die Bayern am Sonntag ihre neue Saison in der Bundesliga mit einem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg eröffnen, tritt de Ligt mit ManUnited am Sonntag in der Premier League bei Brighton & Hove Albion an.