Transfer von Matthijs de Ligt in der Schwebe! Doch der FC Bayern braucht rund 100 Millionen Euro an Transfereinnahmen

Ablösesummen in Höhe von 128 Millionen Euro hat der FC Bayern München in diesem Transferfenster bereits in die Neuzugänge Hiroki Ito, João Palhinha und Michael Olise investiert. Laut einem Bericht des kicker liegt der Fokus des deutschen Rekordmeisters nun darauf, Transfereinnahmen zu generieren. Allerdings stockt der Wechsel von Matthijs de Ligt zu Manchester United.

Laut kicker hängt der Wechsel des Niederländers deshalb in der Schwebe, da die Red Devils nun Leny Yoro zum Medizincheck in England erwarten. Der 18-jährige Innenverteidiger von OSC Lille soll Manchester mehr als 60 Millionen Euro wert sein.

Transfer-Experte Fabrizio Romano will aber wissen, dass ein möglicher Wechsel von Yoro nicht gleichbedeutend damit ist, dass Manchester Abstand von de Ligt nimmt. Ein Transfer des 24-Jährigen soll weiterhin eine Möglichkeit für United sein. Doch auch Manchester würde zunächst Einnahmen generieren wollen.