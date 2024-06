7,5 Millionen Euro Ablöse: St. Pauli und Brighton einigen sich wohl wegen Hürzeler

Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, haben sich beide Vereine auf eine Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro plus Boni geeinigt - damit wäre Hürzeler der teuerste Abgang in der Vereinsgeschichte der Hamburger.

Zuvor hatte sich der 31-Jährige mit den Briten geeinigt, die einen Nachfolger für Roberto De Zerbi suchen. Hürzeler hatte seinen Vertrag bei den Hamburgern nach monatelangem Poker erst Anfang März über den Sommer hinaus verlängert, in England soll er nun einen Dreijahresvertrag erhalten.

Hürzeler, der seit Dezember 2022 bei St. Pauli als Cheftrainer tätig ist, wäre mit seinen 31 Jahren der jüngste Trainer in der Geschichte der Premier League. Von 55 Pflichtspielen mit St. Pauli gewann der gebürtige Texaner, der zudem die deutsche und die schweizerische Staatsbürgerschaft besitzt, 36 und kassierte nur acht Niederlagen. In der abgelaufenen Saison führte Hürzeler die Braun-Weißen nach 13 Jahren Abstinenz zurück in die Bundesliga.