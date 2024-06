Jonathan Tah vor Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Bayern München: Das Imperium schlägt wieder einmal zurück

© Getty

Tah: Spekulationen sind "verständlich"

Tah selbst hatte zuletzt betont, dass er sich vor der EM nicht zu sehr mit seiner Zukunft über das Turnier hinaus befassen wolle.

"Es gab in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Spekulationen", sagte der Verteidiger im deutschen Trainingslager: "Das ist verständlich durch meine Vertragssituation. Aber ich fokussiere mich voll und ganz darauf, was vor uns steht."

In Leverkusen war der gebürtige Hamburger unter Trainer Xabi Alonso unumstrittener Stammspieler. Er kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 31 Einsätze in der Liga und erzielte dabei vier Tore.