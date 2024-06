Top-Kandidat in England: Wird ein Deutscher der jüngste Trainer der Premier-League-Historie

Hürzeler ist seit Dezember 2022 Trainer am Millerntor und verlängerte bei den "Kiez-Kickern" im März seinen Vertrag über die Saison 2023/2024 hinaus. Über die Vertragsinhalte vereinbarten allerdings beide Seiten Stillschweigen.

Der frühere Mittelfeldspieler sicherte sich mit St. Pauli in der abgelaufenen Saison die Meisterschaft in der 2. Liga und würde damit in der kommenden Spielzeit in der Bundesliga an den Start gehen.