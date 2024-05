VfL Wolfsburg - FSV Mainz 05 3:1: Karnevalsparty im Mai! Nullfünfer retten sich vor dem Abstieg

Karnevalsparty im Mai: Der FSV Mainz 05 hat sich am letzten Bundesliga-Spieltag gerettet und geht damit in seine 16. Saison in Serie auf der ganz großen Fußball-Bühne. Die Mannschaft von Trainerheld Bo Henriksen beseitigte im Fernduell mit Union Berlin durch ein nervenaufreibendes 3:1 (1:1) beim VfL Wolfsburg alle Zweifel am Klassenerhalt und ließ sich anschließend von den mitgereisten Fans feiern.

