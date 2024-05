Auch ein Star von Bayer Leverkusen dabei! Die zehn größten Transferflops der Bundesliga-Saison

© imago images

Naby Keita (SV Werder Bremen)

Kam im Sommer ablösefrei vom FC Liverpool

Statistiken Bundesliga: Fünf Spiele, null Tore, null Assists

Das wohl größte Missverständnis der Bundesliga.Saison! Keita kam verletzt aus Liverpool nach Bremen und hangelte sich von einem Ausfall zum nächsten.

Nicht in einer Partie stand er über 90 Minuten auf dem Platz, in die Startelf schaffte er es lediglich einmal, am 7. Spieltag. Dabei war der Champions-League-Sieger von 2019 als gefeierter Königstransfer an die Weser gekommen.

Dem Ganzen setzte Keita noch die Krone auf, als er die Reise zum Auswärtsspiel nach Leverkusen verweigerte. Die Folge: eine Suspendierung bis zum Sommer und eine fette Geldstrafe.

Sein noch bis 2026 laufender Vertrag in Bremen wurde noch nicht aufgelöst, eine weitere Zusammenarbeit gilt jedoch als ausgeschlossen. Zunächst muss aber ein Abnehmer gefunden werden.