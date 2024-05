"So etwas Krasses habe ich noch nie erlebt": VfL Bochum nach dem "blauen Wunder" in Ekstase

© getty

Fortuna Düsseldorf in tiefer Trauer

Noch nie hatte ein Team in der Bundesliga-Relegation einen 0:3-Rückstand nach dem Hinspiel drehen können. Doch Bochum machte das scheinbar Unmögliche möglich, rettete sich durch drei Tore in der regulären Spielzeit erst in die Verlängerung und dann ins Elfmeterschießen - und stürzte den Zweitligisten dort in tiefe Trauer.

"Es tut gerade einfach nur weh. Es tut richtig, richtig weh", sagte Fortunas Kapitän Andre Hoffmann nach dem 5:6 vom Punkt. Der später in Tränen aufgelöste Japaner Takashi Uchino vergab den entscheidenden Elfer als 14. Schütze.