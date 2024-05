Fortuna Düsseldorf vs. VfL Bochum: Bundesliga Relegation heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Vor dem Rückspiel sieht alles danach aus, als dürften wir kommende Saison die Fortuna in der Bundesliga begrüßen, 3:0 gewannen die Düsseldorfer auswärts in Bochum.

Vor Beginn: Das Rückspiel am heutigen Montag, dem 27. Mai, wird in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf ausgetragen. Um 20.30 Uhr geht es los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Relegationsspiels zwischen Fortuna Düsseldorf und dem VfL Bochum.