BVB, News und Gerüchte - "Hoher Wert für United": Sancho trotz CL-Gala wohl ohne Zukunft in England

BVB, News: Mats Hummels sorgt für Ungewissheit beim BVB

Ob Mats Hummels verlängern wird oder nicht, wird immer wieder thematisiert. Der "Man of the Match" des CL-Abends gegen PSG verkündete im DAZN- Interview: "Die Möglichkeit, dass es das letzte Champions-League-Spiel in diesem Stadion für mich war, besteht." Er hätte sich "ein paar Gedanken gemacht, wie es bei [ihm] weitergehen könnte".

Die finale Entscheidung soll aber erst zum Ende der Saison oder danach fallen: "Momentan genieße ich es, mir das frei zu halten."

Um gute finanzielle Rahmenbedingungen für eine Hummels-Vertragsverlängerung werden sich die neuen Kaderplaner Sven Mislintat und Lars Ricken - die am 2. Mai ihren offiziell ersten Arbeitstag antraten - kümmern. Nach dem 1:0 gegen Paris Saint-Germain trafen sie sich auf der Geschäftsstelle Sport des BVB auch mit Cheftrainer Edin Terzic, da nun die Gewissheit herrscht, dass Dortmund auch in der neuen Saison sicher in der Champions-League vertreten sein wird.