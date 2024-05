Die Optionen von Mats Hummels für die Zukunft: Neues Abenteuer, Karriereende - oder bleibt er doch beim BVB?

Es waren berührende Szenen, für die Mats Hummels nach Borussia Dortmunds 4:0-Heimsieg am letzten Bundesligaspieltag gegen Darmstadt 98 sorgte. Als die anderen BVB-Stars schon in der Kabine verschwunden waren, saß Hummels noch an einem der Torpfosten vor der Nordtribüne.

Er wirkte verloren in seinen Gedanken, war sichtlich emotional und schien die vielen großen Momente, die er in diesem Stadion schon erlebt hat, noch einmal Revue passieren zu lassen. Als Hummels dann letztlich auch den Rasen des Signal-Iduna-Parks verließ, klopfte er sich in Richtung der applaudierenden BVB-Fans mehrfach auf das Vereinswappen.

Vermutungen, Hummels könnte an jenem 18. Mai sein letztes Heimspiel für Borussia Dortmund absolviert haben, schossen nach jenen Bildern aus dem Boden. Der Vertrag des 35-Jährigen beim BVB läuft bekanntlich in gut einem Monat, am 30. Juni, aus.

Klar ist laut Bild aktuell nur: Eine Entscheidung über Hummels' Zukunft fällt definitiv nicht vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid am 1. Juni. Für die Zeit danach kommen dann grundsätzlich drei unterschiedliche Szenarien infrage, die SPOX nun näher beleuchtet.