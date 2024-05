Nicht nur Mats Hummels! AC Milan nimmt offenbar zweiten BVB-Spieler ins Visier

Wie die Bild berichtet, führt auch bei Wolf eine Spur zu Milan. Der Rechtsverteidiger habe das Interesse der Rossoneri geweckt.

Wolf ist ablösefrei zu haben. Dass der Ende Juni auslaufende Vertrag des 28-Jährigen beim BVB nicht verlängert wird, haben die Dortmunder bereits bestätigt.

Wolf, der im Sommer 2021 vom 1. FC Köln zur Borussia gewechselt war, kam in der laufenden Saison, die für Dortmund am 1. Juni mit dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid zu Ende geht, in 31 Pflichtspielen zum Einsatz. Seine Ausbeute: Null Tore und zwei Assists.