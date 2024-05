Marco Reus hätte BVB Richtung Real Madrid verlassen können: "Wollte daraus keine große Sachen machen"

Gegenüber den vereinseigenen Medien hat sich der 34-Jährige nun dazu geäußert. "Ich wollte daraus keine große Sache machen. Es war ja nicht nur 2015 so. Es gab viele Jahre, in denen ich Angebote von anderen Vereinen hatte", sagte Reus.

Am Ende verlängerte Reus immer wieder beim BVB und schlug die Offerten anderer Vereine aus. Denn: "Aber wie ich schon oft gesagt habe, lag es oft daran, dass dieser Verein, zusammen mit den Fans, ein echtes Paket ist, wo man sich wirklich zwei- oder dreimal überlegen muss, ob man das verlassen will oder nicht. Für mich persönlich ist es wichtig, dass man sich in der Mannschaft wohlfühlt. Das ist die Nummer eins."

Nun endet Reus' Zeit beim BVB tatsächlich, nachdem sich beide Parteien darauf geeinigt hatten, den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Gerüchten zufolge könnte der Offensivspieler künftig in der MLS auflaufen.