Limitierte Auflage: BVB will Marco Reus zum Abschied offenbar reich beschenken

Reus verlängert seinen auslaufenden Vertrag nicht und wird den BVB im Sommer somit nach zwölf Jahren verlassen. Das Duell mit dem SV Darmstadt am Samstag um 15.30 Uhr ist sein letztes Heimspiel. Am 1. Juni steht aber noch das Champions-League-Finale gegen Real Madrid an.

Wohin es Reus danach zieht, ist offen. Spekuliert wird über einen Wechsel in die MLS, unter anderem soll der St. Louis City SC Interesse haben. Dort würde Reus auf seinen ehemaligen BVB-Kollegen Roman Bürki treffen. Nach seiner aktiven Karriere könnte Reus in einer anderen Rolle nach Dortmund zurückkehren.

In dieser Saison pendelte der Offensivspieler zwischen Bank und Startelf. In 40 Einsätzen kam er auf acht Tore und neun Assists. Gegen Darmstadt wird Reus vermutlich in der Startelf stehen. "Wir möchten einen würdigen Rahmen für Marco schaffen", sagte der neue Geschäftsführer Lars Ricken.