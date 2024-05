"Dürfen die Nummer 11 nicht mehr vergeben": Jadon Sancho mit klarer Forderung an den BVB

Marco Reus und Jadon Sancho: Noch fünf Spiele zusammen?

Sancho und Reus können in Dortmund noch maximal fünf Spiele gemeinsam bestreiten: In der Liga stehen noch drei Partien aus, am Samstagnachmittag geht es daheim gegen den FC Augsburg.

Anschließend geht es am Dienstagabend zm Champions-League-Rückspiel nach Paris gegen PSG. Sollte der BVB das Finale der Königsklasse erreichen, könnte Reus am 1. Juni ein letztes Mal für die Schwarz-Gelben auflaufen.