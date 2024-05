"Braucht den Job sicherlich nicht": Blitzt der FC Bayern München auch bei Roger Schmidt ab?

"Roger Schmidt ist jemand, der absolut mit sich selbst im Reinen ist. Um in seinem Leben das große Glück zu finden, braucht er den Trainerjob bei Bayern sicherlich nicht. Aber er würde ihn sich zutrauen - und ich ihm auch. Er ist ein Top-Mann, der überall erfolgreich war", sagte Reschke, der von 2014 bis 2017 Technischer Direktor beim deutschen Rekordmeister war, bei Sport1.

Schmidt steht noch bis 2026 in Portugal bei Benfica Lissabon unter Vertrag. Zuletzt hatte die Bild berichtet, der 57-Jährige sei nun der neue Topkandidat auf die Nachfolge von Thomas Tuchel.

"Auch mit dem Umfeld könnte er umgehen. Benfica ist in Portugal ein genauso heißes Pflaster wie es der FC Bayern in Deutschland ist. Er kann das", so Reschke.