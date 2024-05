Harry Kane schwört dem FC Bayern nach dem Spiel gegen Real Madrid die Treue

Kane, der vor der Saison mit dem Ziel von Titelgewinnen von Tottenham Hotspur zum FCB gewechselt war, erklärte bei TNT Sports: "Bis jetzt war es eine gute Saison. Aber es geht immer nur um das nächste Spiel, das große Spiel auswärts in Madrid nächste Woche. Alles, worum wir in dieser Saison noch kämpfen, gibt es in diesem Wettbewerb."

Dann führte er aus: "Ich will noch viele Jahre hier sein. Das ist kein Abenteuer für ein Jahr, für das ich hergekommen bin." Natürlich seien seine Erwartungen im vergangenen Sommer andere gewesen, aber "in der Bundesliga und im Pokal lief es nicht für uns."

Für Kane persönlich läuft es im Dress der Bayern rund. Sein Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 im Hinspiel gegen die Blancos war sein 43. Tor im 43. Pflichtspiel. Der Vertrag des 30-Jährigen in München läuft noch bis 2027.

Für Kane und seine Roten stehen nun zwei Auswärtsspiele auf dem Programm. Am Samstag geht es in der Bundesliga zum Tabellennachbarn VfB Stuttgart, ehe am Mittwoch besagtes Rückspiel in der Königsklasse bei Real ansteht. "Das ist genau, wofür ich gekommen bin. Ich will in diesen großen Spielen dabei sein und diese großen Momente erleben. Größer als das Spiel in der nächsten Woche geht es nicht."