Es finden wohl Sondierungsgespräche statt: Zieht es Marco Reus vom BVB in die USA?

Der Austausch beider Parteien befindet sich dem Bericht zufolge jedoch noch in einem frühen Stadium. Ob es Reus am Ende tatsächlich zum Klub seines ehemaligen Mitspielers Roman Bürki zieht, steht derzeit noch in den Sternen.

Der Verein kann jedoch auf die Hilfe des Schweizer Schlussmanns setzen. Bürki gab in einem Interview mit bluewin.ch bekannt, dass er Reus "immer wieder Nachrichten" schicke, um ihm den Wechsel in die USA schmackhaft zu machen.

Darüber hinaus hieß es zuletzt, dass Reus nicht an einen Wechsel innerhalb der Bundesliga oder nach Saudi-Arabien denke.

Reus wird für Dortmund noch drei Spiele bestreiten können: In der Liga stehen noch zwei Partien aus, am Samstagabend um 18.30 Uhr gastiert der BVB zunächst bei Abstiegskandidat 1. FSV Mainz 05. Am 34. Spieltag der Bundesliga empfängt die Borussia dann Absteiger SV Darmstadt 98 zum letzten Heimspiel von Reus im Signal Iduna Park.

Anschließend könnte Reus am 1. Juni ein letztes Mal für die Schwarz-Gelben auflaufen - im Champions-League-Finale im Londoner Wembley-Stadion gegen Real Madrid.