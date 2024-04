"Verhalten nicht zu tolerieren": Werder Bremen suspendiert Naby Keita bis Saisonende

Naby Keita verweigerte Fahrt zum Spiel gegen Bayer Leverkusen

Der Mittelfeldspieler hatte die Reise zum Bundesliga-Spiel der Bremer bei Bayer Leverkusen verweigert, nachdem er erfahren hatte, nicht in der Startelf zu stehen. "Da kann sich jeder sein Bild machen, meins habe ich mir gebildet. Natürlich ist das nichts, was mit Teamsport zu tun hat", sagte Trainer Ole Werner im Anschluss an die Partie am Sonntag in Leverkusen (0:5).

Keita war im Sommer als vermeintlicher Königstransfer vom FC Liverpool an die Weser gewechselt. Der Champions-League-Sieger von 2019 hatte aber, wie schon in den Spielzeiten zuvor, die gesamte bisherige Saison über mit heftigen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Er stand für Werder insgesamt nur 106 Minuten in fünf Pflichtspielen auf dem Platz.