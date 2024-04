Serie reißt gegen zweite Mannschaft von Zweitligist! Nur noch Bayer Leverkusen ungeschlagen

Der deutsche Fußball-Meister Bayer Leverkusen ist seit Dienstag die einzige noch ungeschlagene Mannschaft in den vier höchsten Ligen Deutschlands. Ohne Niederlage waren bislang nur noch die Würzburger Kickers durch die Saison in der Regionalliga Bayern marschiert. Am 29. Spieltag riss diese Serie allerdings durch ein 1:3 (1:2) bei der zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth.

Der ehemalige Zweitligist aus Würzburg führt die Tabelle dennoch weiter souverän an und steht bereits als Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga fest. Dort geht es gegen den Meister der Regionalliga Nord, aktuell liegt dort Hannover 96 II vorne. In den fünfthöchsten Spielklassen sind noch zwei Mannschaften unbesiegt. In der Bremen-Liga ist die Zweitvertretung von Werder Bremen nach 25 Spielen gar noch ohne Punktverlust. Der Bischofswerdaer FV 08 liegt in der Oberliga NOFV-Süd zwar nur auf Rang zwei, musste dafür aber auch noch keine Niederlage hinnehmen. Leverkusen ist in dieser Saison noch in allen Pflichtspielen ungeschlagen. Noch nie hat eine Mannschaft eine komplette Bundesliga-Spielzeit ohne Niederlage abgeschlossen.

