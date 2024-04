"Ich hatte das Gefühl, dass der BVB mich braucht": Nuri Sahin schildert, wieso er zu Borussia Dortmund zurückkehrte

Die ersten Auswirkungen von Sahin beim BVB

Seine ersten Schritte im Trainergeschäft ging Sahin dabei tatsächlich schon in Deutschland - während seiner aktiven Karriere begann er die Ausbildung beim RSV Meinerzhagen, südlich von Dortmund. "Dort habe ich viele Dinge ausprobiert. Den Aufbau aus der Dreierkette, den 3-2-Aufbau, das 4-3-3, eine Verteidigung im tiefen Block, hohes Pressing - einfach alles", berichtete der Co-Trainer der Dortmunder.

Vor allem den 3-2-Aufbau implementierte er mit Cheftrainer Terzić seit der Winterpause bereits als neues Element bei Borussia Dortmund. Dort wird er im Saisonfinale seine Expertise weiter einbringen müssen, damit der BVB erfolgreich auf dieses Spieljahr zurückschauen kann.

Ein erster Schritt ist dabei schon am heutigen Dienstagabend zu gehen, wenn die Schwarzgelben zuhause gegen Atlético Madrid um den Halbfinal-Einzug in der Champions League spielen. Am kommenden Sonntag kommt es dann in der Bundesliga zum Kracher-Duell mit dem vorzeitigen Meister Bayer Leverkusen.