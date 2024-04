FC Bayern: Uli Hoeneß reagiert auf den Korb von Julian Nagelsmann

"Ich finde es schade, aber die Welt geht beim FC Bayern deswegen nicht unter", sagte Hoeneß BR24 Sport zum Entschluss Nagelsmanns, als Bundestrainer auch nach der EM weiterzumachen. Er ergänzte: "Das ist eine Entscheidung, die man respektieren muss."

In der vergangenen Woche war Nagelsmann noch als Top-Kandidat beim FCB gehandelt worden, eine Einigung stand angeblich kurz bevor: "Ich habe nicht ganz verstanden, dass die eine oder andere Zeitung die Meinungshoheit glaubt zu haben und schreibt und immer so getan hat, als wenn alles klar wäre mit Bayern", sagte Hoeneß. "Es war immer so, dass er einer von mehreren Kandidaten war und beide Seiten sich die Möglichkeit eröffnen, ja oder nein zu sagen", fügte er hinzu.

Julian Nagelsmann übernahm das DFB-Team im September 2023 von Hansi Flick, der als erster Bundestrainer überhaupt entlassen worden war. In seinen bislang sechs Partien siegte Deutschland dreimal, spielte einmal unentschieden und verlor gegen die Türkei und in Österreich.

Die beiden Erfolge gegen die Niederlande und in Frankreich im März sorgten dank der starken Leistungen allerdings für einen Stimmungsumschwung, sodass Nagelsmann und das DFB-Team mit Rückenwind auf die Europameisterschaft hinarbeiten können.