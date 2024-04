BVB vs. Atletico Madrid, Schiedsrichter: Wer pfeift das Viertelfinale Rückspiel von Borussia Dortmund in der Champions League?

Slavko Vincic wird die Begegnung in Dortmund heute als Schiedsrichter anleiten. Der 44-jährige Slowene hat in seiner Karriere bislang 30 Partien in der Königsklasse gepfiffen, fünf davon in dieser Spielzeit. Die heutigen Gäste aus Madrid kennen den Offiziellen bereits vom 1:1 gegen Lazio Rom am ersten Spieltag der Gruppenphase, deutsche Fans kennen Vincic vielleicht vom 3:0-Sieg des FC Bayern München über Lazio im Achtelfinal-Rückspiel.

Ihm stehen die beiden Assistenten Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic zur Seite, als vierter Offizieller ist Matej Jug im Einsatz. Video-Assistent Nejc Kajtazovic und VAR-Assistent Rade Obrenovic komplettieren das fünfköpfige Team.