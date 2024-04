"In der Schublade bin ich auf jeden Fall drin": BVB-Stürmer Karim Adeyemi erhebt Vorwürfe gegen Schiedsrichter

BVB: Karim Adeyemi spielt durchwachsene Saison

Nach seinem Tor beim 2:0-Sieg beim FC Bayern in der Vorwoche ging Adeyemi am Samstagabend also leer aus. Der viermalige deutsche Nationalspieler absolviert bislang eine durchwachsene Saison: In 24 Partien bringt er es auf 5 Treffer und 2 Vorlagen. Allerdings fiel Adeyemi wegen eines Syndesmosebandanrisses und muskulären Problemen für insgesamt acht Partien des Tabellenfünften aus.

Am Mittwochabend trifft Borussia Dortmund in der Champions League auf Atlético Madrid. Das Hinspiel des Viertelfinals steigt im Wanda Metropolitano. Es folgt am nächsten Wochenende das nächste Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach.