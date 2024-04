Verletzungsschock für den BVB: Pechvogel Sébastien Haller muss in Gladbach früh ausgewechselt werden

Sébastien Haller bleibt der große Pechvogel beim Bundesligisten Borussia Dortmund. Der Stürmer stand in der Begegnung bei Borussia Mönchengladbach erstmals seit dem 4. Spieltag in der Bundesliga in der Startelf, doch schon nach wenigen Minuten humpelte er vom Feld.

Anzeige

Haller verletzte sich bei einem Zweikampf mit Nico Elvedi (2.). Danach versuchte er es zwar noch einmal, doch in der neunten Minute war Feierabend. Trainer Edin Terzic wechselte Youssoufa Moukoko ein. Haller war nach dem Afrika Cup mit einer Sprunggelenksverletzung lange ausgefallen. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atlético Madrid (1:2) war ihm am vergangenen Mittwoch nach seiner Einwechslung das erste Tor seit der ersten Runde im DFB-Pokal gelungen. Insgesamt kommt der 29-Jährige in dieser Spielzeit nur aus 17 Einsätze in allen Wettbewerben für den BVB, davon keiner über die vollen 90 Minuten. Dabei gelangen Haller drei Treffer und ein Assist.

Artikel und Videos zum Thema