Bayer Leverkusen: Wurde ein Verein in der Bundesliga schon einmal ungeschlagen Meister?

Wurde ein Verein schon einmal ungeschlagen Meister? - Das Premier-League-Wunder des FC Arsenal

© imago images

Die "Invicibles" um Jens Lehmann, Dennis Bergkamp, Patrick Viera und Thierry Henry schafften es als bislang einzige englische Mannschaft in der Premier League ungeschlagen zu bleiben. Im englischen Fußball gelang dies sonst nur Preston North End in der damals ersten Saison (1888/89) der neu gegründeten Football League.

Das Arsenal-Team um Startrainer Arsène Wenger spielte in der so starken und als äußerst ausgeglichen geltenden Liga groß auf, holte in 38 Spielen 26 Siege und 12 Remis und blieb saisonübergreifend in 49 Ligaspielen ohne Niederlage - eine bis heute legendäre Leistung.