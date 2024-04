Bayer 04 Leverkusen: Die Schlüsselmomente auf dem Weg zur Bundesliga-Meisterschaft und dem Traum vom Triple-Sieg

© getty

7. & 14. März 2024: Nervenflattern im Europa-League-Achtelfinale

Das Los bescherte Xabi Alonso keinen tollen Achtelfinal-Gegner in der Europa League. Nach sechs relativ einfachen Siegen in der Grppenphase musste Leverkusen erneut gegen Gruppengegner Qarabag FK ran. Doch diesmal zeigte die Mannschaft aus Aserbaidschan ein gänzlich anderes Gesicht. Alonso verzichtete auf - zum ersten Mal in einem relevanten Pflichtspiel (die EL-Spieltage 5 und 6 war Leverkusen bereits Gruppensieger) - auf Mittelfeldregisseur Granit Xhaka in der Anfangsformation, was komplett schief ging. Zur Pause führte Qarabag mit 2:0, Alonso brachte nach der Pause Frimpong, Xhaka, Wirtz - und Patrik Schick. Das ganze Jahr hatte Schick noch kein Tor erzielt, doch ausgerechnet er war es, der im "Laterkusen"-Stil nach dem Anschlusstreffer von Wirtz (70.) in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte.

Im Rückspiel, diesmal ohne Grimaldo, dafür mit Wirtz und Xhaka, kam es nach der Pause erneut zur 2:0-Führung der Aserbaidschaner. Doch zuerst traf Frimpong zum Anschluss, dann war es erneut Schick, der zunächst in der dritten Minute der Nachspielzeit auf 2:2 und damit Verlängerung stellte, Qarabag in der siebten Minute der Nachspielzeit aber doch noch vor Ende der regulären Spielzeit mit dem 3:2 den Garaus machte. Es war ohnehin die Woche des Patrik Schick - zwischen den beiden Spielen erzielte er mit dem 3:1 in Freiburg erneut das spätere Siegtor (3:2).