"Er könnte es schaffen": NFL-Legende macht Harry Kane vom FC Bayern München Mut

Kane sprach in der Vergangenheit mehrfach davon, sich gerne als Kicker in der NFL ausprobieren zu wollen. Zuletzt meinte er im März in der Sports Illustrated: "Das ist zumindest etwas, was ich im Hinterkopf habe."

Er habe das Gefühl, "dass ich noch viele, viele Jahre als Fußballer vor mir habe - aber es kann so viel passieren, die Dinge ändern sich so schnell. Wenn es auf das Ende meiner Karriere im Fußball zugeht, werde ich mir das vielleicht etwas genauer ansehen und anfangen, ein bisschen zu üben", so Kane. Es in zwei verschiedenen Sportarten - Fußball und Football - auf das höchste Level zu schaffen, "wäre etwas ganz Besonderes".

JJ Watt sagte zu Kanes Ambitionen im Podcast Stick to Football: "Ich denke, dass Harry Kane es mit einem richtigen, engagierten Training zum NFL-Kicker schaffen könnte. Die Fähigkeiten sind da, weil er sein ganzes Leben lang Bälle gekickt hat, und wenn man ihn dann mit einem richtigen Kicker-Trainer zusammenbringt, wird es gut laufen."

Weiter meinte er: "Ich glaube, dass Harry es mit drei Jahren intensivem, täglichem Training möglicherweise in einen der 32 NFL-Kader schaffen könnte." Womöglich seien aber Torhüter die noch bessere Kandidaten, weil diese ja regelmäßig lange Abschläge machten.

Mittelfristig wird Kane allerdings seine NFL-Pläne noch nicht konkret verfolgen. Schließlich steht er noch bis 2027 beim FC Bayern unter Vertrag. Aktuell dürften die Gedanken des 30-Jährigen eher um das Bundesligaduell mit dem 1. FC Köln am Wochenende und das anschließende Rückspiel in der Champions League gegen Arsenal kreisen.