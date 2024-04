Bayer Leverkusen so gut wie Meister: Wurde dieser Vorsprung je verspielt? Die größten Aufholjagden der Bundesliga

© getty

Wurde dieser Vorsprung je verspielt? Die größten Aufholjagden der Bundesliga - Platz 5: VfB Stuttgart 2006/07

Der Überraschungsmeister aus Stuttgart stellte in der Saison die jüngste Mannschaft der Liga und stahl Schalke am letzten Spieltag die Meisterschale. Am 26. Spieltag hatten die Schwaben noch sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus Gelsenkirchen, aber entschieden letztlich alle acht verbleibenden Partien für sich.

Kapitän Fernando Meira dürften die Patzer der Konkurrenz nicht gestört haben, er präsentierte stolz die Meisterschale - hielt sie nur falsch herum.