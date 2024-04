Bayerns Leihspieler Josip Stanisic über Verbleib von Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen: "Bisschen schade"

Stanisic ist aktuell vom FC Bayern nach Leverkusen ausgeliehen, der Deal endet im Sommer. Alonso galt in München als Wunschkandidat auf die Nachfolge Thomas Tuchels. Der Spanier kündigte in der Vorwoche an, bei Bayer zu bleiben. Damit ist klar, dass die Zusammenarbeit mit Stanisic nach dieser Saison endet.

Bei Sport1 sagte Stanisic am Mittwochabend am Rande des 4:0-Erfolgs im Pokal gegen Fortuna Düsseldorf über Alonso: "Mich freut es, dass er hier glücklich ist. Für mich ist es aber natürlich ein bisschen schade. Ich habe mir einen anderen Ausgang erhofft. Aber es ist kein Wunschkonzert."

Stanisic, der bei den Bayern noch bis 2026 unter Vertrag steht, absolvierte unter Alonso in dieser Saison bislang 28 Partien. Dabei gelangen dem 17-maligen Nationalspieler Kroatiens ein Tor und drei Assists.