Nach dem Meistertitel ist vor der Kaderplanung: Wie geht es mit der Erfolgstruppe von Bayer Leverkusen weiter?

Xabi Alonso (Trainer)

Last but not least: der Architekt des Leverkusener Erfolgs. Auf Platz 17 hatte er Bayer im Oktober 2022 übernommen, gut eineinhalb Jahre später machte er Leverkusen erstmals zum Deutschen Meister.

Logisch, dass Alonso bei einer solch unglaublichen Geschichte das heißeste Eisen auf dem Trainermarkt war. Der FC Liverpool und der FC Bayern - beides Ex-Klubs Alonsos als Spieler - wollten den Bayer-Coach wohl als Nachfolger von Jürgen Klopp respektive Thomas Tuchel im Sommer verpflichten.

Doch daraus wurde nichts: Alonso machte schon vor Wochen öffentlich, dass er auch in der kommenden Saison bei Bayer an der Linie stehen wird. Ohnehin ist er bis 2026 an den neuen Meister gebunden.