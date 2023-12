Wechselt Jonathan Tah zum FC Bayern München? Das ist der aktuelle Stand

© getty

Jonathan Tah im Sommer zum FC Bayern München?

Deshalb soll Tah neben vielen anderen großen Namen laut der Bild auch weiterhin auf der Transferliste der Bayern stehen. Allerdings soll es an dem 27-Jährigen auch großes Interesse aus der Premier League geben.

Tah hat in dieser Saison nochmal einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht und ist in der Dreierkette von Trainer Xabi Alonso gesetzt. Bereits 23-mal stand er in der Hinrunde auf dem Platz.

Seine guten Leistungen verhalfen Tah auch zu seinem Comeback bei der deutschen Nationalmannschaft nach über einem Jahr. Unter Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte er bislang in allen vier Spielen über 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Sein Platz im Kader für die EM im eigenen Land dürfte ihm so gut wie sicher sein.