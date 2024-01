VfL Bochum - Werder Bremen 1:1: Niklas Stark bewahrt SVW vor nächster Auswärtsniederlage

Mit einem Traumtor kurz vor Schluss hat Niklas Stark Werder Bremen vor der nächsten Auswärtsniederlage bewahrt. Der Verteidiger erzielte beim 1:1 (0:0) beim VfL Bochum in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich.

Beide Klubs verpassten jedoch die Chance, sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen. Nachdem am Vortag alle Konkurrenten im Tabellenkeller nicht gewonnen hatten, teilten sich auch Bochum und Werder am Sonntag die Punkte.

Vor 26.000 Zuschauern im ausverkauften Bochumer Ruhrstadion hatte Patrick Osterhage (64.) den Führungstreffer erzielt. Doch Stark glich für Werder spät aus.

"Ich kann mich nicht richtig freuen. Wenn wir so lange führen und dann so ein spätes Tor bekommen, das ist bitter", sagte Osterhage bei DAZN: "Es überwiegt der Frust, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben."

Werder blieb damit auch im achten Auswärtsspiel der Saison ohne Sieg und schließt die Hinrunde auf Platz 13 ab, einen Rang vor dem VfL. Beide liegen punktgleich sechs Zähler vor dem FSV Mainz 05 auf dem Relegationsplatz.

Die Gäste von der Weser reisten mit einer unruhigen Winterpause im Gepäck an. Nach dem ernüchternden 1:3 im abschließenden Test gegen den Zweitliga-17. Eintracht Braunschweig hatte Clemens Fritz, Bremens Leiter Profifußball, Alarm geschlagen. Leonardo Bittencourt veranlasste dies zu einer Kritik an Fritz und der Bremer Transferpolitik, was ihm eine Rüge von Sportchef Frank Baumann einbrachte. Dazu halten die Gerüchte um einen Abgang von Rafael Borre.

Bei den Gastgeber sah die Ausgangslage anders aus. Die Bochumer gingen im eigenen Stadion nach zuletzt vier Heimspielen ohne Niederlage durchaus selbstbewusst ins Spiel, mussten jedoch auf ihren mit Japan zum Asien-Cup gereisten besten Torschützen Takuma Asano verzichten.