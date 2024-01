BVB, News und Gerüchte: WM-Held Paris Brunner sorgt angeblich erneut für Ärger bei Borussia Dortmund

© getty

BVB, News: Nico Schlotterbeck über Co-Trainer und EM-Chancen

Die Installation der BVB-Legenden Nuri Sahin und Sven Bender kommt bei Nico Schlotterbeck gut an. "Bisher hinterlassen sie einen super Eindruck. Sie übernehmen viele Aufgaben in der Trainingsarbeit, erklären viel und haben sehr große Erfahrung in bestimmten Situationen", sagte der 24-Jährige im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die ersten Tage in der neuen Konstellation machen Lust auf mehr."

Und "mehr" ist das Stichwort, denn in der Hinrunde kam vom BVB in der Meisterschaft eindeutig zu wenig. Das weiß auch Schlotterbeck: "Wir müssen einfach wieder bessere Leistungen bringen. Und ich kann Ihnen sagen: Wir wissen, dass wir in der Bringschuld sind und liefern müssen."

