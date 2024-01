BVB, News und Gerüchte: Flug von Jadon Sancho am Samstag deutet auf Transfer-Einigung mit Manchester United hin

© getty

BVB, News: Mkhitaryan erinnert sich an besondere Wette mit Klopp

Inter Mailands Mittelfeldspieler Henrikh Mkhitaryan hat in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport über den Einfluss gesprochen, den die Trainer in seiner Karriere auf ihn hatten. Dabei verriet er auch, wie er beim BVB einst mit Jürgen Klopp wettete - und verlor.

Mkhitaryan führte aus: "Klopp war in Dortmund wie ein Psychologe. Während einer Trainingseinheit wetteten wir um 50 Euro: Ich musste von zehn Schüssen sieben reinmachen. Ich habe versagt und musste bezahlen."

Weiter meinte der Armenier: "Am nächsten Tag spielten wir in Frankfurt und ich habe zwei Tore erzielt. Also habe ich aus Spaß zu ihm gesagt: 'Und jetzt gib mir mein Geld zurück.' Von da an gab es keine Wetten mehr zwischen uns."