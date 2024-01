"Und heute halt nicht": Wie der BVB die Politik der kleinen Schritte bejubeln muss

© getty

BVB im neuen Jahr: Wie in der Hinrunde oder wie 2023?

Wie groß dieses in naher Zukunft ist und was es letztlich wert sein wird, bleibt abzuwarten. Innerhalb von 15 Tagen stehen mit den Auswärtsspielen in Heidenheim und Wolfsburg, unterbrochen von einem Heimauftritt gegen Freiburg, drei Partien an, in denen Dortmund mehr gefordert sein wird.

"Wir müssen beweisen, dass wir es konstant, in jedem Spiel, zeigen können. Es gab wieder eine Steigerung in vielen Bereichen und wieder ein paar Dinge, die uns nicht so gut gefallen haben. Wir wissen, dass noch weitere Schritte folgen müssen", forderte Terzic.

Die gelangen seinem Team schon im ersten Halbjahr. Schließlich verlor die Borussia keines der ersten acht Saisonspiele, was dank der Ansetzungen gewiss auch mit der Vielzahl machbarer Gegner zu tun hatte.

Anschließend folgten acht Duelle, von denen man nur eines für sich entschied. Der fußballerische Aufritt vom Sonntag deutete eher auf eine Wiederholung dieser Geschehnisse hin als auf eine Aufholjagd wie im Vorjahr.