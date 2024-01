BVB, Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum: Jadon Sancho mit Luft nach oben - Nico Schlotterbeck zu übermotiviert

© getty

BVB, Noten vs. VfL Bochum: Niklas Süle

In den letzten Wochen enorm in der Kritik, nun zurück in der Startelf und das sogar als Kapitän. Über weite Strecken recht ordentlich, mit sehr vielen Ballkontakten. Aber vor Osterhages Flanke zum Gegentor nicht zwingend genug. Note: 3,5.